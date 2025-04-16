AKP Grubunun Önerileri İBB Meclisinde Reddedildi

İBB Meclisi’nde AKP grubunun soru önergeleri CHP’nin çoğunluk oyları tarafından reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, soru önergelerinin reddedilmesine ilişkin “Bazı yandaş haber kanallarının ve sosyal medya trollerinin yaptığı haberleri soru önergesi olarak sormak hepimize saygısızlıktır” dedi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
AKP Grubunun Önerileri İBB Meclisinde Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İETT faaliyet raporunun görüşülmesi gündemiyle toplandı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekalet eden Nuri Aslan başkanlık yaptı. Toplantı AKP grubunun soru önergeleriyle başladı.

Mecliste çoğunluğu bulunan CHP grubu, 10 soru önergesinden 6’sını reddetti. CHP grubu İstanbul Senin uygulaması, Kiptaş, İETT Özel Halk Otobüsü şoförleri ve Rumeli Hisarı’ndaki İBB lojmanlarının satıldığı iddialarına ilişkin soru önergelerinin başkanlık makamına gönderilmesini kabul etti. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ortaya atılan iddialarla ilgili soru önergeleri ise reddedildi.

Soru önergelerinin reddedilmesi AKP grubu tepki gösterdi. AKP Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz “Burada demokratik olun. Soru önergelerinin sorulmasını neden engelliyorsunuz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ise AKP grubunun tepkisine karşılık şu ifadeleri kullandı: “Bazı yandaş haber kanallarının ve sosyal medya trollerinin yaptığı haberleri soru önergesi olarak sormak hepimize saygısızlıktır. Suç istinat edilecek şekilde önerge verilmesine izin vermeyeceğiz. Önergeleri yazılı versinler bu noktadan sonra. Yazılı verdikleri zamanda oylamamıza gerek yoktur. Neden sözlü veriliyor? Çünkü paylaşacak. CHP reddetti diyecekler. Biz de hodri meydan diyoruz. Yargılamayı TRT’den verin yayınlayın. Kimseye bir şey yutturamazlar.”

Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençler İçin Siyasi Partilere Çağrı: ‘Topyekün Harekete Geçin’Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençler İçin Siyasi Partilere Çağrı: ‘Topyekün Harekete Geçin’Güncel
İmamoğlu Görevinden Uzaklaştırıldı, İBB Başkan Vekili'nin Seçileceği Tarih Belli Olduİmamoğlu Görevinden Uzaklaştırıldı, İBB Başkan Vekili'nin Seçileceği Tarih Belli OlduSiyaset

Etiketler
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Dört Suç Örgütüne 'Orkinos' Operasyonunda Yeni Ayrıntılar: Kripto Konuşmalar Çözüldü, 5 Ülkede Birden Aynı Anda Harekete Geçildi Dört Suç Örgütüne 'Orkinos' Operasyonunda Yeni Ayrıntılar
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Can Atalay AYM Kararı Meclis'te Okunmuştu... AKP’den 'Korsan Eylem' Tepkisi Meclis'te 'Can Atalay' Krizi! AKP’den 'Korsan Eylem' Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti