AKP Grubunun Önerileri İBB Meclisinde Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İETT faaliyet raporunun görüşülmesi gündemiyle toplandı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekalet eden Nuri Aslan başkanlık yaptı. Toplantı AKP grubunun soru önergeleriyle başladı.

Mecliste çoğunluğu bulunan CHP grubu, 10 soru önergesinden 6’sını reddetti. CHP grubu İstanbul Senin uygulaması, Kiptaş, İETT Özel Halk Otobüsü şoförleri ve Rumeli Hisarı’ndaki İBB lojmanlarının satıldığı iddialarına ilişkin soru önergelerinin başkanlık makamına gönderilmesini kabul etti. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ortaya atılan iddialarla ilgili soru önergeleri ise reddedildi.

Soru önergelerinin reddedilmesi AKP grubu tepki gösterdi. AKP Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz “Burada demokratik olun. Soru önergelerinin sorulmasını neden engelliyorsunuz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ise AKP grubunun tepkisine karşılık şu ifadeleri kullandı: “Bazı yandaş haber kanallarının ve sosyal medya trollerinin yaptığı haberleri soru önergesi olarak sormak hepimize saygısızlıktır. Suç istinat edilecek şekilde önerge verilmesine izin vermeyeceğiz. Önergeleri yazılı versinler bu noktadan sonra. Yazılı verdikleri zamanda oylamamıza gerek yoktur. Neden sözlü veriliyor? Çünkü paylaşacak. CHP reddetti diyecekler. Biz de hodri meydan diyoruz. Yargılamayı TRT’den verin yayınlayın. Kimseye bir şey yutturamazlar.”