Can Atalay AYM Kararı Meclis'te Okunmuştu... AKP’den 'Korsan Eylem' Tepkisi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AYM'nin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay hakkındaki AYM iade kararını Genel Kurul'da okutup Meclis'i kapatmıştı. Konuya ilişkin AKP kanadından ilk açıklama geldi.

Meclis'te tartışma yaratan olayla ilgili olarak, AKP'li Leyla Şahin Usta, basın açıklaması yaptı.

'KORSAN EYLEM YAPMIŞTIR'

CHP'li Karaca'nın "görevini kötüye kullandığını, korsan eylem yaptığını ve tarafsızlığını yitirdiğini" savunan Usta, şunları söyledi:

"Başkanvekilleri, birleşimleri TBMM Başkanı adına vekaleten yönetirler, hangi oturumların yönetileceğine başkan karar verilir. Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurul'a sunulamaz. Başkanvekillerinin takdir yetkisi bulunmaz. Sayın Karaca, Başkan adına görev yaptığını biliyor. Başkan'ın onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını biliyor. İç tüzüğü ihlal etmiştir. Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullanmış ve korsan bir eylem yapmıştır.

'MİLLETİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ'

Görünen o ki, CHP hazırlıklı gelmiştir. Divan katip üyemizin kalkmasının ardından, kendisinin uyarılmasına rağmen ara vermemiştir. Yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen, 'ara vermeniz gerekir' denilmesine rağmen ara vermemiştir.

Tamamıyla iradesiz, iç tüzüğe aykırı bir eylem içine girmişlerdir, millet iradesine aykırıdır. Biz Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle korsan bir eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmelerini milletin takdirine bırakıyoruz.

Artık Meclis Başkanvekili olarak görev yapması, oturum yönetmesi mümkün değildir.

'DEM PARTİ ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTTİ'

Bu konudan diğer siyasi partilerin haberi yoktu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile konuştum, onların da haberi olmadığını, üzüldüklerini, böyle bir günde böyle bir davranışın sergilenmesinden üzgün olduklarını bildirdiler.

'İÇ TÜZÜK İHLALİ'

Bilerek ve kasten iç tüzük ihlalidir... Meclis Başkanı'nın kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanmıştır. Taraflı olarak başkanlık yapmaya devam etmiştir. İç tüzüğe aykırıdır; hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi