Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla tutuklandı.

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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, hakkında karar çıktı. Gül hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı.

Gül, savcılık ifadesinin ardından ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

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Kaynak: AA

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