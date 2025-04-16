Drift Pahalıya Patladı: 52 Bin Lira Ceza Kesildi

Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Muğla-Antalya karayolunda gerçekleştirdiği denetimlerde bir sürücünün petrol istasyonunda drift yaptığını fark etti. İlk başta plakası belirlenemeyen araç, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçtı.

Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Sürücü E.D. hakkında, trafik işaretlerine uymama, tehlikeli araç kullanma, drift yapma ve diğer ihlallerden toplam 52 bin 712 TL ceza uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı ve aracı 60 gün boyunca trafikten men edilerek yediemin otoparka çekildi.

Kaynak: İHA