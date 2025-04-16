3 Gündür Aranan Kayıp Kuryeden Acı Haber

Denizli'den Muğla'ya taşınarak burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da ailesine motosikletiyle yanlarına gelmek üzere yola çıktığını söyledi. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayan Çırak’ın ailesi, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine Çırak için arama kurtarma faaliyetleri başladı.

CESEDİ ORMANDA BULUNDU

Ekiplerin araştırmaları sonucunda, Çırak’ın cansız bedeni, Ula ilçesindeki Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda bulundu. Yapılan incelemeler sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlenen Çırak’ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar olma ihtimali de değerlendiriliyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA