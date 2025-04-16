3 Gündür Aranan Kayıp Kuryeden Acı Haber
Muğla'nın Ula ilçesinde, 3 gündür kayıp olan ve ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılan 25 yaşındaki motosikletli kurye Mustafa Berkay Çırak'tan acı haber geldi. Çırak, ormanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Denizli'den Muğla'ya taşınarak burada iş yeri açan Çırak, 13 Nisan'da ailesine motosikletiyle yanlarına gelmek üzere yola çıktığını söyledi. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayan Çırak’ın ailesi, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine Çırak için arama kurtarma faaliyetleri başladı.
CESEDİ ORMANDA BULUNDU
Ekiplerin araştırmaları sonucunda, Çırak’ın cansız bedeni, Ula ilçesindeki Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda bulundu. Yapılan incelemeler sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlenen Çırak’ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar olma ihtimali de değerlendiriliyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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