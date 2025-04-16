Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü, Zihinsel Engelli Kızının Nişanlısı ile Kaçan Kayınvalide ve Damat Tutuklandı

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında kayınvalide Güldane Şahin ile damadı Cuma Doğan hakkındaki iddialar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 47 yaşındaki Güldane Şahin’in 25 yaşındaki zihinsel engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçtığı, imam nikahı kıydığı ve 3 aylık hamile olduğu iddiası sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrasında RTÜK, Esra Erol'da programına incelete başlatmış, kayınvalide Güldane Şahin ve kaçtığı damadı Cuma Doğan, gözaltına alınmıştı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı.

ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

Zihinsel engelli nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan ve kayınvalide Güldane Şahin 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Tutuklanan Cuma Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞDI

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Turan Şahin, eşi Güldane Şahin’in zihinsel engelli kızı Dilek Şahin’in nişanlısı Cuma Doğan ile kaçtığını iddia etti.

İddiaya göre zihinsel engelli Dilek Şahin’e şiddet uyguladığı, tehdit ettiği öne sürülen Cuma Doğan nişanlısının annesi 47 yaşındaki Güldane Şahin ile ilişki yaşamaya başladı. Cuma Doğan’ın Güldane Şahin’in dizinde uyuduğu görüntüler canlı yayında servis edilirken, yayına bağlanan Cuma Doğan’ın babası birlikte kaçtıklarını doğruladı, imam nikahı kıydıklarını açıkladı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Türkiye’nin konuştuğu olay sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program için inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı' bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

'BU OLAY AHLAKSIZLIĞIN ZİRVESİ'

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, program için inceleme başlatıldığını duyurdu. RTÜK’ün inceleme kararı sonrasında açıklama yapan Esra Erol ‘Ahlaksızlığın derecesi yoktur. Az ahlaksızlık yada çok ahlaksızlık diyemeyiz. Eğer varsa bile bu olay onun zirvesidir. Bu konu televizyonda olmalı mı olmamalı tartışmasından çok daha önemli bir şey varsa o da ahlak pusulasının bu denli şaşmış olmasıdır. Biz toplum olarak ahlaksızlıkla her ortamda mücadele etmek zorundayız. Mahkeme ise mahkeme, eğitim ise eğitim, benim programım ise programım’ ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA