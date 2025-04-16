Minik Ressam Üçüncü Sergi İçin Kolları Sıvadı

Tekirdağ'da yaşayan 8 yaşındaki ressam İnci Yılmaz, üçüncü sergisi için Trakya'nın "altın sarısı" kanolaları tuvaline yansıtıyor.

Ailesinin desteğiyle resim yapmaya başlayan İnci, bugüne kadar 2 sergi açtı. İlkokul öğrencisi Yılmaz, üçüncü sergisinin hazırlıkları kapsamında yeni çizimlerine başladı.

Minik ressam, Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalarda, yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için tuvalinin başına geçti. Yılmaz, kanolanın yanı sıra ayçiçeği, üzüm ve kiraz bahçelerinde çizimler yaparak üçüncü sergisini açacak.

'ÜÇÜNCÜ SERGİM İÇİN HAZIRLANIYORUM'

Sürekli kendini geliştirmek istediğini ifade eden Yılmaz, "Kanola tarlasının güzelliklerini çizmeye çalışıyorum. Üçüncü sergim için hazırlanıyorum. Farklı tarlalarda da çizimler yaparak sergimin diğer eserlerini de ortaya çıkartacağım." dedi.

Resim öğretmeni Edibe Özaslan ise İnci'nin yeni sergisi için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Kanola tarlalarının eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Özaslan, "İnci, kanola tarlasında çizimlerine başladı. İnci tarlalarda ürünlere bakarak, ortamı deneyimleyerek çizim yapacak. Çalışmalarımıza devam ederek heyecanla üçüncü sergimizin açılışını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA