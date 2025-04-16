Elazığ’da Çeşitli Suçlardan Aranan 18 Şüpheli Yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" dahilinde 84 noktada geniş çaplı denetim yapıldı. Uygulamada 3 bin 483 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı.

84 AYRI NOKTADA OPERASYON

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15 Nisanda jandarma sorumluluk bölgesinde Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, 84 ekip ve 291 personelin katılımıyla 84 ayrı noktada eş zamanlı olarak icra edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 460 Türk vatandaşı ve 23 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, 19 metruk bina ve 94 umuma açık yer kontrol edildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sorgulamalar sonucunda ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan aranan 1 kişi, basit yaralama suçundan aranan 1 kişi, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma suçundan aranan 1 kişi, yoklama kaçağı olan 15 kişi olmak üzere toplam 18 şahıs yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA