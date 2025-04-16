Feci Kazadan Sağ Kurtuldular

İzmir'in Bornova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu araç hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki yolcu kazadan sağ kurtuldu.

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Feci Kazadan Sağ Kurtuldular

Çevreyolu Bornova mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir zincir markete ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolcu koltuğundaki kişi araç içinde sıkıştı. Kazanın etkisinden çıkan sürücü, çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla arkadaşını araçtan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, trafiği kontrollü şekilde yeniden açarken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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