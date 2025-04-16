Çöp Arabasıyla Hırsızlık Kamerada

Nevşehir'in Cevher Dudayev Mahallesi'nde temizlik bahanesiyle apartmana giren bir kişi, çöp toplamak yerine ayakkabı çaldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Temizlik firmasında çalıştığı belirtilen yabancı uyruklu şahıs, çöp arabası ve kovasıyla girdiği apartmanda önce birinci katta dolaştı, ardından bir evin önündeki ayakkabıları poşete koyarak çöp arabasına sakladı. Giriş katta bir başka ayakkabıyı da çöp kovasına gizleyerek çalan şahıs, herhangi bir çöp toplamadan binayı terk etti.

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüleri izleyen apartman sakinleri durumu temizlik firmasına bildirdi. Firma, çalınan ayakkabıların bedelini ödeyince apartman sakinleri şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA

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