Yer Konya: Eşini Bıçakla Yaralayıp İntihara Kalkıştı

Konya'da eşi Diyana Mete'yi bıçakla ağır yaralayan Sami Mete intihara kalkıştı. Diyana Mete ve Sami Mete ağır yaralanırken, hastaneye kaldırıldı.

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Yer Konya: Eşini Bıçakla Yaralayıp İntihara Kalkıştı

Konya’da eşi Diyana Mete’yi bıçakla yaralayan Sami Mete isimli şahıs intihara kalkıştı. Diyana Mete ve Sami Mete ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen olayda, Sami Mete, 4 çocuğunun annesi eşi Diyana Mete ile arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sami Mete, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Diyana Mete'ye saldırıp, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sami Mete daha sonra aynı bıçakla bileklerini kesti.

Evdeki kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin 4 çocuğundan 3'ünün okulda, 4 yaşındaki erkek çocuklarının ise kavga sırasında evde olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Konya Bıçaklı Saldırı
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