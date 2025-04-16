Türkiye Bu Skandalı Konuşuyor! Kadın Doğum Merkezinde 'Yumurta' Satışı: Doktorlardan Savunma Geldi

Ataşehir'deki özel bir klinikte patlayan skandal ülke gündemine bomba gibi düştü. Klinikte genç kadınlara hormon ilacı verildiği ve yumurtalarının yurtdışında satıldığı iddia edildi. Soruşturma başlatılan olaya ilişkin iki doktor savunma verdi. Doktorlardan biri yasal sınırlar içinde ilaç reçete ettiğini belirtirken diğeri iddiaları reddetti.

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Türkiye Bu Skandalı Konuşuyor! Kadın Doğum Merkezinde 'Yumurta' Satışı: Doktorlardan Savunma Geldi

Yenidoğan çetesinin SGK'yı dolandırmak için bebekleri ölüme terk ettiği sağlık skandalının yankıları sürerken yeni bir iddia gündem oldu. İstanbul Ataşehir’de bulunan özel bir kadın doğum kliniğinde yaşanan "yumurta" transferi "pes" dedirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan ihbar üzerine başlatılan inceleme, yasa dışı bir "yumurta ticareti" zincirini gün yüzüne çıkardı.

İddialara göre 20-30 yaş arası genç kadınlara, kurye aracılığıyla hormon ilaçları gönderildi. Yumurtalıklarını uyarıcı bu ilaçları iki hafta boyunca kullanan kadınlar, daha sonra yurt dışındaki bazı tüp bebek merkezlerine yönlendirildi. Burada alınan olgun yumurtaların her biri için kadınlara 20 bin ila 40 bin TL arasında ödeme teklif edildi.

Türkiye Bu Skandalı Konuşuyor! Kadın Doğum Merkezinde 'Yumurta' Satışı: Doktorlardan Savunma Geldi - Resim : 1

BAKANLIK VE SAVCILIK DEVREDE

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, skandalın ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Klinikle bağlantılı iki doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

DOKTORLARDAN SAVUNMA GELDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılan doktorlardan T.T., kendini şöyle savundu:

"İddialarla hiçbir alakam yok. Hastalarıma sadece yasal sınırlar içinde tedavi uyguluyorum. Yumurtalık uyarımıyla ilgili yasa dışı bir işlem yapmadım."

Diğer doktor Ş.A. ise, uzmanlık alanı dışındaki bu tür işlemlerle ilgisinin olmadığını söyledi:

"Hiçbir zaman kadın kısırlık tedavisinde kullanılan bu ilacı reçete etmedim. Söz konusu şikayetlerin hiçbirine dahil değilim."

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Kaynak: Sabah

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