Kan Donduran Skandal: 'Hamilesin' Dedi, Kürtaj Yaptı, Sahte Fetüs Verdi! 12 Kadın Mağdur

Şanlıurfa'da kadın doğum uzmanı doktorun yaptıklarına kimse inanamadı. Hastalarını hamile olduklarına inandıran doktor İsmet Besen daha sonra kürtaj yaptı. Besen, kürtaj yaptığı kadınlara bir de sahte fetüsler verdi. 12 kadının şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti. İşte her datayı tüyler ürperten sağlık skandalı...

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Kan Donduran Skandal: 'Hamilesin' Dedi, Kürtaj Yaptı, Sahte Fetüs Verdi! 12 Kadın Mağdur

Türkiye'de sağlık skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Yenidoğan çetesi üyelerinin bebeklerin ölümüne sebep olmasının yankıları sürerken yeni bir dehşet daha ortaya çıktı.

Korkunç olayın bu seferki adresi Şanlıurfa oldu. Kadın doğum uzmanı olarak görev yapan İsmet Besen'in hastalarına yaptıkları "pes" dedirtti.

Kan Donduran Skandal: 'Hamilesin' Dedi, Kürtaj Yaptı, Sahte Fetüs Verdi! 12 Kadın Mağdur - Resim : 1

SAHTE HAMİLELİK

Şanlıurfa'daki kadınları hamile oldukları yönünde kandıran uzman doktor İsmet Besen tedavi amaçlı paralarını aldı. Doktor, kandırdığı kadınlara daha sonra ise bebeğin karında öldüğünü söyleyip kürtaja yönlendirdi.

KÜRTAJ YAPTI, FETÜS VERDİ!

Bununla da sınırlı kalmayıp kadınları kürtaj masasına yatırdı. Bebeklerinin cenazelerini isteyen ailelere ise başka fetüsleri verdi.

Kan Donduran Skandal: 'Hamilesin' Dedi, Kürtaj Yaptı, Sahte Fetüs Verdi! 12 Kadın Mağdur - Resim : 2

DNA SONUCUYLA KANITLANDI

Dehşete düşüren olay 12 kadının şikayeti üzerine ortaya çıktı. Kadınların aslında hiç hamile kalmadığı ve kendi bebekleri sandıkları fetüslerin başkalarına ait olduğu DNA sonucuyla kanıtlandı.

Sabah'tan Mehmet Demirhan'ın haberine göre; Besen'in kullandırdığı ilaçların, hamilelik test sonuçlarını yanıltarak kadınları hamile olmadığı halde hamile gösterdiği bilirkişi raporuyla belirlendi.

Doktor İsmet Besen ve 4 klinik çalışanı gözaltına alındı. Besen, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Sabah

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