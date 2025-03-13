İETT Otobüsü Minibüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sarıyer'de İETT şoförünün ani manevrası ölüm getirdi. Otobüsün çarptığı minibüsün sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

İETT Otobüsü Minibüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan İETT otobüsü, yola atlayan ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptı.

Ani manevra sonucu ise minibüsle çarpıştı. Minibüs sürücüsü Muharrem Budak araç içinde sıkıştı. Vatandaşlar panikle ekiplere haber verdi.

İETT Otobüsü Minibüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

İtfaiye yaralı sürücüyü çıkardı ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı sürücü hastanede hayatını kaybetti. Feci kazada 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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