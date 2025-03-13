Kardeşlerin İnadı Facianın Eşiğine Getirdi: Sahur Vakti Aniden Yıkıldı, Herkes Deprem Sandı!

Afyonkarahisar’da iki kardeşin yıllar süren inadı, neredeyse bir can kaybıyla sonuçlanıyordu. Ali Sevim ve merhum kardeşi Cengiz Sevim’in 15 yıl önce birlikte inşa ettiği binada başlayan su sızıntısı tartışması, zamanla büyüyerek mahkemeye taşındı. Ancak yıllar içinde çözüm bulunamayınca, mutfak tavanından sızan su nedeniyle çürüyen dolap, sahur vakti büyük bir gürültüyle yerinden koparak düştü. Şans eseri o sırada mutfakta kimse yoktu, ancak ev sahipleri ölümle burun buruna geldiklerini söyledi.

'KARDEŞİM ÖLDÜ, EŞİ DE YAPTIRMIYOR'

Ev sahibi Ali Sevim, sorunun uzun yıllardır çözülemediğini belirterek yaşadıkları korku dolu anları anlattı:

"Kardeşim sağken mahkemeye verdim, ama ceza almadı. Şimdi vefat etti, hanımına laf anlatamıyoruz. 'Benden dolayı değil' diyerek tamiratı yaptırmıyor. Sonunda mutfak dolabı büyük bir gürültüyle uçtu. Eşim ve ben ölüm tehlikesi atlattık. Eğer olay sırasında içeride olsaydık, yoğun bakımda olabilirdik."

'DEPREM SANDIK'

Olay anında deprem olduğunu düşündüklerini söyleyen Ali Sevim, "Depremden bile kötüydü, çok büyük bir gürültüyle düştü. Mahkemeye verdim ama caydırıcı bir ceza çıkmadı. Şimdi avukatımla tekrar dava açmak için harekete geçtik" diyerek adalet arayışını sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan iddiaların hedefindeki yenge N.S., açıklama yapmaktan kaçınarak soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İHA