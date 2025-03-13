Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih

İktidara yakın araştırma şirketlerinden SONAR’ın yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. VIP üyelere özel olarak gönderilen ve "Türkiye’nin Tercihleri" başlığıyla yayımlanan 140 sayfalık anket raporunda, seçmenlerin oy tercihleri ve ekonomik gidişata dair değerlendirmeler yer aldı.

Ankette katılımcılara, ‘Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy sıralaması şu şekilde:

CHP: Yüzde 22,3

AKP: Yüzde 20,1

DEM Parti: Yüzde 5,1

MHP: Yüzde 4,7

Zafer Partisi: Yüzde 4,3

İYİ Parti: Yüzde 4,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,4

Diğer partiler: Yüzde 1,2

Geçersiz oy kullanırım: Yüzde 1,9

Kararsızım: Yüzde 16

Sandığa gitmem: Yüzde 13,1

Fikrim yok: Yüzde 4,9

CUMHURBAŞKANI SORUSUNA FARKLI SONUÇ

Ankette seçmenlere, "Bu Pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?" sorusu da yöneltildi. Çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 36,4

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 31,7

Mansur Yavaş: Yüzde 15,2

Selahattin Demirtaş: Yüzde 5

Ümit Özdağ: Yüzde 2,9

Hakan Fidan: Yüzde 2,5

Devlet Bahçeli: Yüzde 2,1

Diğer isimler: Yüzde 4,3

Kaynak: Haber Merkezi