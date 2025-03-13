Minik Kutay'dan 17 Gün Sonra Acı Haber

Muğla'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 5 yaşındaki Kutay Gökçe ağır yaralanmıştı. Minik Kutay ölüme 17 gün direnebildi.

Minik Kutay'dan 17 Gün Sonra Acı Haber

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 23 Şubat'ta Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Kutay, annesi S.G. (28) ve dedesi Ö.Ç. (55) ile birlikte dayısını ziyarete gitmişti. Ancak Kutay, yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minik Kutay'dan 17 Gün Sonra Acı Haber - Resim : 1

Ağır yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda üçüncü derece yanıklar tespit edilen Kutay, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren minik Kutay, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Kutay Gökçe'nin acı kaybı ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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