İzmir'de FETÖ Operasyonu, 8 Şüpheli Gözaltında

İzmir’de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğunu tespit edildi.

İzmir'de FETÖ Operasyonu, 8 Şüpheli Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü.

Haklarında örgüt üyesi ve ByLock kullanıcısı oldukları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, Bank Asya kaydı bulunan, Zaman Gazetesi ve Bank Asya kapatılma eylemlerine katılan 10 şüpheliye yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'de FETÖ Operasyonu, 8 Şüpheli Gözaltında - Resim : 1

Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkez, Torbalı ve Urla ilçelerinde, daha önce belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlar neticesinde 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

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Kaynak: DHA

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