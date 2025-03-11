'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha

Kan donduran ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalında bir eksiklik daha ortaya çıktı. Çete hastanesinde hayatını kaybeden 6 aylık Nijeryalı Michelle Nwando Opara bebekle ilgili 112 kayıtlarının iddianameye eklenmediği öğrenildi. İşte yeni detaylar…

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'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha

Türkiye’nin kanını donduran Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir detay daha ortaya çıktı. BirGün’den Deniz Güngör’ün haberine göre, hayatını kaybeden 6 aylık Nijeryalı Michelle Nwando Opara bebekle ilgili 112 kayıtlarının iddianameye eklenmediği öğrenildi.

'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha - Resim : 1

YENİ BİR SKANDAL DAHA

İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde yeni doğan bebeklerin hasta gibi gösterilip yatış süreleri üzerinden para kazanmaya yönelik faaliyetler gösteren, bebeklerin ölümlerine sebep olan çetenin davasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha - Resim : 2

70 HASTANE SEVKİ REDDETTİ

14 Ocak 2024’te solunum şikâyetiyle ambulansla İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Özel Medilife Hastanesi’ne getirilen 6 aylık Nijeryalı Michelle Nwando Opara bebeğin çevre hastanelerde boş yer olmadığı için sevki gerçekleştirilememişti. Kayıtlara göre 70 hastane bebeğin sevkini reddetti.

'Yenidoğan Çetesi' Skandalında Kahreden Bir Gerçek Daha - Resim : 3

'ACİL YOĞUN BAKIMA ALINMALI'

Yenidoğan Çetesi davasında iddianamede yer alan bir eksiklik daha gün yüzüne çıktı. Görevli hemşirenin 112 servisine “acil yoğun bakıma alınması gerek” dediği bebek için hastanede çocuk doktoru bulunması nedeniyle ASKOM yapılamadığı ifade edildi. Opara bebek, 17 Ocak 2024’te Özel Birinci Hastanesi’ne sevki yapıldı.

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Kaynak: BirGün

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