Başkenti Bekleyen Felaket: Barajlar Yağışa Rağmen Dolmadı

Ankara'nın barajları son 1 yılda alarm verirken, Şubat 2025 tarihinde aktif doluluk oranı yüzde 18,07 iken, Mart 2025'te yüzde 17,39'a geriledi.

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Başkenti Bekleyen Felaket: Barajlar Yağışa Rağmen Dolmadı

Ankara’nın barajlarındaki doluluk oranlarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Son veriler başkentin barajlarında alarm durumunu gözler önüne serdi. Barajlarda düşüş sürerken, bir önceki ayın verilerine göre barajlarda düşüş gözlemlenirken, geçtiğimiz ay yağış olmasına rağmen Şubat 2025 tarihinde aktif doluluk oranı yüzde 18,07 iken, Mart 2025'te yüzde 17,39'a geriledi.

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki ciddi düşüş 1 yıldır sürerken, ASKİ verilerine göre, 11 Mart 2024 tarihinde barajlardaki toplam su miktarı 746 milyon 533 bin metreküp iken, 11 Mart 2025 itibarıyla bu rakam 431 milyon 840 bin metreküpe kadar düştü.

Başkenti Bekleyen Felaket: Barajlar Yağışa Rağmen Dolmadı - Resim : 1

11 Mart 2024'te 557 milyon 576 bin metreküp olan aktif su rezervi, 11 Mart 2025'te 242 milyon 883 bin metreküpe geriledi.

Benzer şekilde, aktif kullanılabilir su miktarı da 11 Şubat 2025'te 268 milyon 550 bin metreküp iken, 11 Mart 2025'te 242 milyon 883 bin metreküpe düşerek 25 milyon 667 bin metreküp azaldı. Bu veriler, kuraklığın sadece yıllık bazda değil, aylık bazda da ciddi boyutta devam ettiğini gösteriyor.

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Kaynak: İHA

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