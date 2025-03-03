İSKİ Açıkladı: İstanbul’da Baraj Doluluk Oranı Arttı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) 3 Mart tarihli verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 76,21’e yükseldi.

İSKİ Açıkladı: İstanbul’da Baraj Doluluk Oranı Arttı

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranına yüzde 94,61 ile Istrancalar Barajı ulaştı. Şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 64,04 olarak kaydedildi.
Yetkililer, barajlardaki su seviyelerinin artmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, su tasarrufu konusunda vatandaşların dikkatli olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli yüzde 83,72
Darlık yüzde 74
Elmalı yüzde 94,04
Terkos yüzde 78,6
Alibey yüzde 64,04
Büyükçekmece yüzde 73,08
Sazlıdere yüzde 56,37
Istrancalar yüzde 94,61
Kazandere yüzde 82,8
Papuçdere yüzde 81,72

Kaynak: İHA

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