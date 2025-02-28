Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulamasında 3 Bin 145 Kişi Didik Didik Arandı

Esenyurt'ta polis ekiplerince birçok noktada genel asayiş uygulaması yapıldı. Denetimde 3 bin 145 kişi, 965 araç, 284 motorlu, 11 mekan detaylı şekilde incelendi.

Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulamasında 3 Bin 145 Kişi Didik Didik Arandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki polis ekipleri tarafından geniş çapta bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Birçok noktada aynı anda yapılan denetimlerde şüpheli araçlar durdurulurken, sürücü ve yolculara üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 145 kişi, 965 araç, 284 motorlu, 11 mekan detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. 11 kişi üzerinden toplamda 15 hap ve 25,39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama sırasında 4 araç trafikten men edildi ve toplamda 39 araca 271 bin 208 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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