İBB'nin Taksi İhalesi Durduruldu: Gerekçede Şaşırtan Çelişki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası için planladığı ihale, İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası’nın açtığı dava sonucu mahkeme tarafından durduruldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
İBB'nin Taksi İhalesi Durduruldu: Gerekçede Şaşırtan Çelişki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün 2 bin 500 yeni taksi plakası için bir ihale düzenlemeye hazırlanıyordu. İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası dava açınca, planlanan ihale mahkeme tarafından durduruldu.

İBB'nin Taksi İhalesi Durduruldu: Gerekçede Şaşırtan Çelişki - Resim : 1

TAKSİCİLER ODASI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, İBB’nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığını öne sürerek yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. İlk olarak İstanbul 14. İdare Mahkemesi bu talebi reddetse de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi itirazı değerlendirerek ihalenin yürütmesini durdurma kararı aldı.

İBB'nin Taksi İhalesi Durduruldu: Gerekçede Şaşırtan Çelişki - Resim : 2

MAHKEME: 29 YILLIK İHALE HUKUKA AYKIRI

Mahkeme kararında, belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği belirtilerek, İBB’nin 29 yıl süreyle ihale düzenlemesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Mevcut taksi plakalarının süresiz kullanım hakkına sahip olması, konuyla ilgili hukuki çelişkiyi de gündeme getirdi.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İBB’nin planladığı ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak mahkeme kararının ardından ihale süreci şimdilik askıya alındı. Davanın sonuçlanmasının ardından İBB, sürecin netleşmesiyle birlikte ihaleyi yeniden gündeme alacak.

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