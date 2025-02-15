Bağcılar’da Silahlı Saldırı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar’da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen üç şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Haraç almak amacıyla Kalaşnikof marka otomatik silahla dükkâna ateş açan şüphelilerin olayda kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyon sonucu saldırıda kullanılan Kalaşnikof ve bir tabanca ele geçirildi.

Son Güncelleme:

Olay, 11 Şubat 2025 tarihinde Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki saldırgan, Kalaşnikof ile rastgele ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştı.

Saldırı sonucunda iş yerine 21, çevredeki araçlara ise 3 mermi isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırının şüphelilerini tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bağcılar’da Silahlı Saldırı, 3 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

SİLAHI ATTILAR

Şüphelilerin olay sonrası motosikleti terk ettiği ve silahı attığı belirlendi. Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Bağcılar’da Silahlı Saldırı, 3 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 2

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişileri belirledi. Şüpheliler Hasan Ç. (21), Ali E. (23) ve Mecid E. (22) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bağcılar’da Silahlı Saldırı, 3 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 3

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Bağcılar Saldırı Gözaltı
Son Güncelleme:
FETÖ'nün Askeri ve Eğitim Kanadına Operasyon! 103 Kişi Gözaltında FETÖ'nün Askeri ve Eğitim Kanadına Operasyon
Özgür Özel'den Gözaltına Alınan Sendika Başkanı Mehmet Türkmen'e Telefon Özgür Özel'den Gözaltına Alınan Sendika Başkanına Telefon
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber
CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturmasında Flaş Gelişme: Üç İsimden Kritik İddialar CHP'ye 'Şaibe' Soruşturmasında Flaş Gelişme: Üç İsimden Kritik Kurultay İddiaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler Cumhurbaşkanı Erdoğan Kolları Sıvadı, Yeni A Takımı'nda Kritik İsimler
Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım Atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım Atandı