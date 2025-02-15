Bağcılar’da Silahlı Saldırı, 3 Şüpheli Tutuklandı
Bağcılar’da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen üç şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Haraç almak amacıyla Kalaşnikof marka otomatik silahla dükkâna ateş açan şüphelilerin olayda kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyon sonucu saldırıda kullanılan Kalaşnikof ve bir tabanca ele geçirildi.
Olay, 11 Şubat 2025 tarihinde Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki saldırgan, Kalaşnikof ile rastgele ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştı.
Saldırı sonucunda iş yerine 21, çevredeki araçlara ise 3 mermi isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırının şüphelilerini tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
SİLAHI ATTILAR
Şüphelilerin olay sonrası motosikleti terk ettiği ve silahı attığı belirlendi. Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişileri belirledi. Şüpheliler Hasan Ç. (21), Ali E. (23) ve Mecid E. (22) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca da ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA