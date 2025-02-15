Bağcılar’da Silahlı Saldırı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Olay, 11 Şubat 2025 tarihinde Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki saldırgan, Kalaşnikof ile rastgele ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştı.

Saldırı sonucunda iş yerine 21, çevredeki araçlara ise 3 mermi isabet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırının şüphelilerini tespit etmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

SİLAHI ATTILAR

Şüphelilerin olay sonrası motosikleti terk ettiği ve silahı attığı belirlendi. Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişileri belirledi. Şüpheliler Hasan Ç. (21), Ali E. (23) ve Mecid E. (22) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA