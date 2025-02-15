FETÖ'nün Askeri ve Eğitim Kanadına Operasyon! 103 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftada 39 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-39' operasyonları düzenlendiğini hatırlatarak 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, söz konusu şahısların, terör örgütünün askeri ve öğrenci yapılanmasında yer aldıklarını aktardı.

FETÖ'nün Askeri ve Eğitim Kanadına Operasyon! 103 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 39 ilde son 1 haftadır FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-39' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, bir haftada 103 kişinin yakalandığını açıkladı.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI

Yakalananlar arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan şahısların da yer aldığını bildiren Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'Askeri mahrem yapılanması' ve 'Öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün 'Gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün Askeri ve Eğitim Kanadına Operasyon! 103 Kişi Gözaltında - Resim : 1

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri de tebrik eden Bakan Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" dedi.

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Kaynak: DHA

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