Samsun'da Feci Kaza! 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan minibüste bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Ali Yıldızoğlu'nun (40) kullandığı 55 AJK 271 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde, Sedat Bozacı'nın kullandığı 55 ACL 606 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Yıldızoğlu, Avni Kaan Ergüngör (38) ve Ferhat Güven, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada Ferhat Güven, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Yıldızoğlu ve Ergüngör Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun’daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikametinde trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA