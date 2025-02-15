BM'de 'Türkiye' Özrü, Oturuma Damga Vurdu

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Parlamentolar Arası Birlik ortaklığında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Siyasi Eylemleri Hızlandırmak" temalı BM Parlamenterler Oturumu’nda Türkiye’yi temsil etti.

Toplantıda Türkiye delegasyonuna "Turkey" denilmesine anında müdahale eden Özboyacı, "Ülkemizin adı Türkiye’dir" diyerek hitabın düzeltilmesini istedi.

'TURKEY' DEĞİL 'TÜRKİYE'

Özboyacı, bu anlarını "Turkey değil, Türkiye" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşım kullanıcıların takdirini kazandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Özboyacı’nın paylaşımını alıntılayarak milletvekiline teşekkür etti.

Altun, mesajında "Turkey değil, Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde “Türkiye” olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz. Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkemizin adının, doğru şekliyle, “Türkiye” olarak anılmasına yönelik bu hassasiyeti nedeniyle AK Parti Konya Milletvekilimiz Selman Özboyacı’ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'TURKEY' İFADESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye, 2021 yılında başlattığı diplomatik girişimlerle ülkenin uluslararası alanda "Turkey" yerine "Türkiye" olarak anılması için resmî adım atmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu süreç hız kazanmış ve 2022 yılında Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin adını resmen "Türkiye" olarak tescillemişti. Bu değişiklik, ülkenin kimliğini ve kültürel değerlerini daha iyi yansıtmayı amaçlayan önemli bir diplomatik hamle olarak değerlendirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi