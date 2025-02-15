Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Sokağa Taştı: Bir Kişiyi Öldürdü, İfadesi Kan Dondurdu

Karaman’da sosyal medyada tartışan Murat Naci Dalkıran, Abdullah Umutcan Demirci’yi öldürüp, Salih A.’yı yaraladı. Olayın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı. Dalkıran ve kavgada pompalı tüfekle Dalkıran'a ateş eden E.F. tutuklandı.

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Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Sokağa Taştı: Bir Kişiyi Öldürdü, İfadesi Kan Dondurdu

Karaman’da, sosyal medya üzerinden tartışan Murat Naci Dalkıran (24) ile Abdullah Umutcan Demirci (19) ve Salih A. (17), 11 Şubat gecesi Piri Reis Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. Sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından, taraflar buluşmak için randevulaştı. Olay sırasında, Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı ise karnından bıçakladı. E.F. (17) ise elindeki pompalı tüfekle Dalkıran’a ateş etti.

Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Sokağa Taştı: Bir Kişiyi Öldürdü, İfadesi Kan Dondurdu - Resim : 1
Murat Naci Dalkıran (solda) ve hayatını kaybeden Umutcan Demirci (sağda)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası Abdullah Umutcan Demirci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Salih A. ve Murat Naci Dalkıran da tedavi için hastaneye sevk edildi. Cinayet Büro dedektifleri, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Dalkıran ve E.F. tutuklanırken, diğer 4 kişi serbest bırakıldı.

Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Sokağa Taştı: Bir Kişiyi Öldürdü, İfadesi Kan Dondurdu - Resim : 2

"SOSYAL MEDYADAN KÜFÜR ETTİ"

Murat Naci Dalkıran, ifadesinde, “E.F. beni sosyal medya üzerinden arayıp küfretmişti. Ardından beni Piri Reis Parkı’na çağırdı. Abdullah Umutcan’a etek giydireceğini söylemişsin dediğimde kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi” diyerek olayı anlattı. Dalkıran, sosyal medya üzerinden başlayan tartışmaların ardından buluşmaya karar verdiklerini söyledi.

Cinayet Büro dedektiflerinin yaptığı soruşturma sonrasında, Murat Naci Dalkıran ve E.F. tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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