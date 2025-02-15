Bakan Kacır'dan TÜSİAD'a Tepki: 'Ayar Verdiği Günler Geçti'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜSİAD’a başlatılan soruşturmaya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

CNNTürk’ten Hakan Çelik’in programında konuşan Bakan Kacır, “Üzülerek şunu gördüm. Biz 10 bin kilometre ötede ziyaretler yaptık ve orada Türkiye'nin hamlelerinin yankılarını gördük. ‘Biz atılımla kendi başarımızcasına gurur duyuyoruz’ dediler. 10 bin kilometre ötedekiler başarınızla gurur duyuyorlar. Sanayici derneği maalesef baştan sona kötümserlik, karamsarlık içeren konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmaların muradı siyasete ayar vermekse o günler geçti, çoktan geçti” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız liderliğinde vesayet dönemi kapandı” diyen Bakan Kacır, “Bu konuşmaların maksadı ekonomiyse, hep birlikte tam bağımsızlık için çalışmak zorundayız. İş insanlarından beklentimiz bu yolculukta bizimle birlikte olmaları. Türkiye nereden nereye gelmiş. Çin'den Avrupa ortasına kadar en fazla sayıda ürünü en fazla rekabetçi halde ihraç eden ülkeyiz. Ben kötümserlik ve karamsarlıktan vazgeçmelerini kendilerine telkin ediyorum. Biz hiç kimseye ayrımcılık yapmayız” diye yorumda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras genel kurulda yaptığı konuşmasında, “Moralimiz bozuk, güvensizlik içindeyiz. Bunun nedeni çöken sistem. Hâlâ Kartalkaya yangını ve diğer olayların acısı içimizde. Tüm bu olayların arkasında denetim eksikliği ve işletme sahiplerinin yatırım yapmaması var. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalı, sorumlular hesap vermeli. Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor. "Söylesek de hiçbir şey değişmiyor" zihniyetine kapılamayız” demişti.

O açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından" re’sen soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD'TAN ÜST DÜZEY TOPLANTI KARARI

Tüm bu yaşananların ardından ise TÜSİAD'ın onursal başkanları, Yüksek İstişare Konseyi başkanları ve eski yönetim kurulu başkanlarının 'soruşturma' gündemiyle üst düzey bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi.

Kaynak: CNNTürk