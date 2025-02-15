Derede Can Pazarı, Kurtarma Anları Saniye Saniye Kaydedildi

Giresun’un Dereli ilçesinde buzlanan yoldan çıkarak düştüğü derede ters dönen otomobilde 4 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu olayda, araçta sıkışan kişilerin kurtarılma anı anbean kaydedildi.

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Kaza, önceki gün Dereli-Giresun kara yolunda yaşandı. Mehmet Çakır kontrolündeki 28 BKT 400 plakalı otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kaydı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 20 metreden dereye yuvarlandı.

Derede Can Pazarı, Kurtarma Anları Saniye Saniye Kaydedildi - Resim : 1

Derede ters dönen araçtaki sürücü ile Eşref A., Mehmet ve eşi Gülzade K. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, dereye atlayan vatandaşlar tarafından iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalar neticesinde kurtarılabildi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Giresun Trafik kazası
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