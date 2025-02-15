ABD'de Tünelde Feci Kaza! 2 Kişi Öldü, Mahsur Kalanlar Var
ABD'nin Wyoming eyaletindeki Green River yakınlarında, Interstate 80 tünelinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sırasında patlama riski nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı. Tünelin süresiz olarak kapalı olacağı duyuruldu.
ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Interstate 80 üzerindeki dağ tünelinin girişinde çok sayıda aracın karıştığı bir çarpışma sonucu gerçekleşti.
TÜNEL KAPATILDI
Kazanın ardından, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başlandı. Ancak, patlama riski nedeniyle yetkililer bölgedeki trafiği geçici olarak kapattı ve çevre güvenliği sağlandı.
Yetkililer, tünelin süresiz olarak kapatıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA