ABD'de Tünelde Feci Kaza! 2 Kişi Öldü, Mahsur Kalanlar Var

ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Interstate 80 üzerindeki dağ tünelinin girişinde çok sayıda aracın karıştığı bir çarpışma sonucu gerçekleşti.

TÜNEL KAPATILDI

Kazanın ardından, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başlandı. Ancak, patlama riski nedeniyle yetkililer bölgedeki trafiği geçici olarak kapattı ve çevre güvenliği sağlandı.

Yetkililer, tünelin süresiz olarak kapatıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA