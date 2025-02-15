Trump'ın Beyaz Saray'a Astığı Fotoğraf Olay Oldu

ABD Başbakı Donald Trump, yine ilginç bir işe imza attı. Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in duvarına asıldı.

Trump'ın Beyaz Saray'a Astığı Fotoğraf Olay Oldu

Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, göreve gelmesinin ardından birçok tartışmalı karara imza atmıştı. Bu kez Trump’ın 2023 yılında Georgia eyaletinde seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada çekilen sabıka fotoğrafı Beyaz Saray’daki duvara asıldı.

Trump'ın Beyaz Saray'a Astığı Fotoğraf Olay Oldu - Resim : 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump’ın sabıka fotoğrafının New York Post’un manşetinde yer aldığı ile çerçeveletilerek duvara asılması dikkat çekti.

Trump'ın Beyaz Saray'a Astığı Fotoğraf Olay Oldu - Resim : 2

Trump, 2023’te seçimlere hile karıştırmakla suçlanarak, ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD Başkanı olmuştu. Fotoğraf Trump ve destekçileri tarafından bir simge haline gelmişti.

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Kaynak: AA

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