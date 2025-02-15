Esir Takasında Kritik Gün... Hamas 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

İsrail ile Hamas arasındaki krizin çözülmesinin ardından esir takasının 6'ıncısı bugün yapılacak. Hamas, Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn isimli esirleri serbest bırakıyor.

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Esir Takasında Kritik Gün... Hamas 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 6’ncı takas bugün yapıldı. Anlaşma kapsamında 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli serbest kalacak.

Esir Takasında Kritik Gün... Hamas 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Resim : 1

6'ncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 369 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak.

Serbest bırakılacak olan 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğu açıklanmıştı.

Esir Takasında Kritik Gün... Hamas 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Resim : 2

6’ıncı esir takası için sancılı bir süreç yaşanırken, İsrail’in anlaşmayı ihlal etmesi takasları durma noktasına getirmişti. Hamas İsrail’in ihlallerini sona erdirmesi ve insani yardım girişlerine izin verene kadar süreci askıya aldığını duyurmuştu.

Arabulucuların araya girmesiyle kriz çözülmüştü.

İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Anlaşmasında Yeni Perdeİsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Anlaşmasında Yeni PerdeDünya

Kaynak: AA

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