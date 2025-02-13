İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Anlaşmasında Yeni Perde

İsrail merkezli medya kuruluşları, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasında yaşanan krizin çözülme yoluna girdiğini ve üç İsrailli esirin cumartesi günü serbest bırakılmasının beklendiğini aktardı.

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İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Anlaşmasında Yeni Perde

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılmasını askıya alma kararının ardından başlayan kriz, anlaşmanın devam edebileceğine dair işaretlerle birlikte çözülmeye başladı. Gazete, üç İsrailli esirin serbest bırakılmasının cumartesi günü gerçekleşebileceğini belirtti.

İsrail merkezli bir yetkiliye dayandırılan haberde, hem İsrail'in hem de Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasının başarılı olmasını istediği ifade edildi. Yetkili, Hamas’ın anlaşmaya devam etmeye istekli olduğunu gösteren mesajlar gönderdiğini aktardı.

İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Anlaşmasında Yeni Perde - Resim : 1

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Öte yandan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmaması durumunda Gazze’deki ateşkesin sona ereceğini ve savaşın yeniden başlayacağını duyurmuştu. Netanyahu’nun bu açıklaması, Hamas’ın İsrail’in ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek esir takasını erteleyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Hamas, İsrail’in ateşkes ihlallerini sivillere ateş açmak ve Gazze’de yerinden edilmiş insanlara gönderilen insani yardımların özellikle çadır gibi malzemelere erişimini engellemek olarak tanımlıyor.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, 33 İsrailli rehinenin yüzlerce Filistinli tutuklu karşılığında serbest bırakılması öngörülüyor. Anlaşmanın ikinci aşamasına yönelik görüşmeler ise geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’da başladı.

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Kaynak: ANKA

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