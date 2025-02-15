Fenomen İsimden Şoke Eden Açıklama: 'Elon Musk'tan Çocuğum Var'

Sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, Elon Musk’tan bir çocuk dünyaya getirdiğini açıkladı. "Çocuğumun mahremiyeti için daha önce açıklamadım" diyen ünlü ismin iddiası eğer doğruysa, bu bebek Musk’ın 13’üncü çocuğu olacak.

Fenomen İsimden Şoke Eden Açıklama: 'Elon Musk'tan Çocuğum Var'

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Harika Yapın" (MAGA) hareketinin önde gelen destekçilerinden ve muhafazakar kesime yönelik paylaşımlarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"5 AY ÖNCE ÇOCUĞUM OLDU"

26 yaşındaki Clair, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından, teknoloji milyarderi Elon Musk’tan bir çocuk dünyaya getirdiğini duyurdu. Açıklamasında, "5 ay önce bir çocuğum oldu. Babası Elon Musk. Daha önce çocuğumun mahremiyeti ve güvenliği için bunu paylaşmak istememiştim. Ancak bulvar gazeteleri son dönemde sorumsuzca saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Fenomen İsimden Şoke Eden Açıklama: 'Elon Musk'tan Çocuğum Var' - Resim : 1

MUSK'IN 13. ÇOCUĞU

Eğer Clair’in iddiası doğruysa, bu bebek Musk’ın 13’üncü çocuğu olacak. Musk da geçtiğimiz günlerde X platformunda gizemli bir paylaşım yaparak "başka bir bebeği olduğuna" dair imalı bir mesaj vermişti.

Fenomen İsimden Şoke Eden Açıklama: 'Elon Musk'tan Çocuğum Var' - Resim : 2

EVİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Clair’in geçen yıl Manhattan’daki mütevazı bir daireden, aylık 12 ila 15 bin dolar kira bedeli olan lüks bir eve taşındığı öğrenildi. Güvenliğin üst düzeyde olduğu binada, Clair’in ekstra önlem alarak dairesinin önüne kamera yerleştirdiği ve komşularıyla iletişim kurmadığı belirtiliyor.

Elon Musk’ın daha önce üç farklı kadından – yazar Justine Wilson, şarkıcı Grimes (Claire Elise Boucher) ve Neuralink yöneticisi Shivon Zillis – toplamda 12 çocuğu olduğu biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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