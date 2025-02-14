Bakan Fidan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği! Mevkidaşlarıyla Kritik Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da kritik temaslarda bulunuyor.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, konferans marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile bağlantılı konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan, görüşmede Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Fidan ayrıca Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgemizde barışın tesisi için zorunlu olduğunu da kaydetti.

ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock MSC 2025 marjında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; görüşmede, savunma sanayi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı. Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ'la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı. Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın tesisi için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler de görüşmede etraflıca ele alındı.

ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARADA

Bakan Fidan, konferans marjında Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile de görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA-İHA