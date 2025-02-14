İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye Destek

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Gazzelilerin yaşadıkları yerlere geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşası için elinden geleni yapacağını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye Destek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, katıldığı 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda Gazze'deki ateşkese ilişkin soruları yanıtladı.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını istediklerini dile getiren Albares, "Esirlerin salıverilmesine yeniden başlandığı için mutluyum. (Ateşkes) Herkesin yararınadır. Tabii ki Gazzeli Filistinliler geri dönmeli ve Gazze'de yaşamalıdır. Kalıcı bir ateşkes, İsraillilerin güvenliği için de önemlidir." dedi.

İspanya'nın, Gazze'nin yeniden inşası için elinden geleni yapacağının altını çizen Albares, "İspanya, Gazze'nin yeniden inşası, Gazzelilerin normal hayatlarına dönebilmesi ve hem Filistinli hem de İsrailliler için güvenlik ve refahı garanti edecek iki devletin varlığı için elinden geleni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
İsrail Genelkurmay Başkanı Serbest Kalan Esirlerden Özür Diledi İsrail Genelkurmay Başkanı Serbest Kalan Esirlerden Özür Diledi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İspanya Ziyareti Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İspanya Ziyareti
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu