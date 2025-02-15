Özgür Özel'den Gözaltına Alınan Sendika Başkanı Mehmet Türkmen'e Telefon

İki isim arasında geçen görüşmede CHP lideri Özel, Gaziantep’te dayatılan düşük ücretlere tepki göstererek iş bırakma yoluna giden işçilerin yanlarında olduklarını ifade ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Gaziantep İl Başkanı ve milletvekillerinin süreci yakın şekilde takip ettiklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçilere, işverenler tarafından yüzde 30 zam yapıldı. İşçiler, zaten geçinemediklerini ifade ederek bu zammı kabul etmeyerek direnişe geçerken, eylemler çok sayıda fabrikaya yayıldı.

İki gün önce AKP Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın da olduğu 3 fabrikada işler tamamen dururken, işçiler AKP’li vekilin firması Çelikaslan firmasının önüne eylem çağrısı yaparken Gaziantep Valiliği gece saatlerinde kentte 15 gün boyunca eylem yasağı ilan etmişti.

İşçiler bu gelişmenin ardından dün kent meydanında toplanma kararı alırken, sabah saatlerinde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu gelişmeye rağmen eylem saatinde bir araya gelen işçilere polis müdahale ederken, işçiler toplanmalarına izin vermeyen polis ekiplerine tepki göstermişti.

Türkmen ise karakolda ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı.