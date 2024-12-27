İmamoğlu Duyurdu: İşte İstanbul'un Yeni Taksileri

İBB Başkanı İmamoğlu, yeni uygulama tabanlı taksiler için halk oylamasına katılan 100 bin İstanbullunun E şıkkını seçtiğini duyurdu. 2500 yeni taksi yakında hizmete başlayacak.

İmamoğlu Duyurdu: İşte İstanbul'un Yeni Taksileri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan uygulama tabanlı yeni taksi projesinin detaylarını paylaştı. Projenin bir parçası olarak düzenlenen halk oylamasına yaklaşık 100 bin İstanbullu katıldı. Anketteki seçenekler arasından E şıkkı en fazla oyu alarak halkın tercihi oldu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “2500 uygulama tabanlı yeni taksi, halkımızın seçtiği tasarımla yakında İstanbulluların hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni taksilerin modern bir tasarıma sahip olduğu ve dijital platformlarla entegre çalışarak daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı amaçladığı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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