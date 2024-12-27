İmamoğlu Duyurdu: İşte İstanbul'un Yeni Taksileri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tasarlanan uygulama tabanlı yeni taksi projesinin detaylarını paylaştı. Projenin bir parçası olarak düzenlenen halk oylamasına yaklaşık 100 bin İstanbullu katıldı. Anketteki seçenekler arasından E şıkkı en fazla oyu alarak halkın tercihi oldu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “2500 uygulama tabanlı yeni taksi, halkımızın seçtiği tasarımla yakında İstanbulluların hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.

100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak. pic.twitter.com/TtB2UzohkC — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2024

Yeni taksilerin modern bir tasarıma sahip olduğu ve dijital platformlarla entegre çalışarak daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi