İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Silkeleme' Yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılının son Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* SGK'nın gelirlerine oranladığımız zaman şu anda belediyelerin, yani bütün belediyelerin, o parti bu parti değil, bütün belediyelerin SGK prim borçları yüzde 2.7'si kadar. Yani buna baktığınızda hükümet neredeyse bütün işleriyle ilgili sıkıntılarını belediyelerin SGK borçlarına bağlar duruma geldi.

* Neredeyse asgari ücreti niye düşük açıkladı diye yarın sorsalar, bunu bile belediyelerin SGK borçlarına bağlayacak kadar gündem ve mevzu ediyorlar ve bunun dillerinden düşmemesi de çok can sıkıcı. Ama farklı üsluplarla işte belediyeleri silkeleme kavramı, efendime söyleyeyim hesapsız kitapsız bir üslupla belediyelere her ay gelen bütçe ödemelerinin kesintiye uğratılması, belediyelerin mallarına haciz koyulması, bu anlamda ciddi bir adaletsizlik uygulamaları silsilesi.

* Belediyelerin mallarına haciz konulması ciddi bir adaletsizlik. Bazı belediyelerle ilgili verileri sizlerle paylaşmak isterim. Bazı kesintiler birçok belediyemizde söz konusu. CHP'li belediyelerin bazılarının gayrimenkullerine hızlıca el konuldu.

'MENEMEN'DE İLGİNÇ YÖNTEM'

* İzmir'de hükümet Menemen Belediyesi'nin borçlarını kapatmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Merkezi idarenin bir ilçe belediyesine yaptığı bu anlamlı jestten rahatsız değiliz. Bu kadarını da beklemiyoruz. Bu anlayışla diğer belediyelere de yaklaşsalar, bakanlıklar el ele verse bu sorunların tamamını çözeriz. Bu jestlerin partizanlıktan uzak bir şekilde yapılmasını, partizanlıktan uzak durulmasını talep ediyoruz. Her belediyeye destek olunması gerekir.

* Ülkemiz sınır dışındaki operasyonlarında ne yazık ki evlatlarını şehit verdi. Bu durumun neden olduğu göçün ülkemiz için külfete neden olduğunu iktidar tarafı da dile getiriyor. Barış içindeki bir Suriye'yi görmek ülkemizin bu ülkeye yönelik bakış açısının temelidir. Burada böyle bir düzenin oturması yüz yıllık barışın teminatı dahi olabilir. Bu konuda "Yurtta sulh, cihanda sulh" bakış özetleyen bir anlayıştır.

TBB'DEN SURİYE'YE ZİYARET

* Ülkemizin güvenliği ve sığınmacıların da geri dönüşü açısından Suriye'deki yeni yönetimin atacağı adımlar belirleyici olacaktır. Sorumluluktan kaçmayıp mutlak sorumluluk alacağımızı belirtiyoruz. Yine bu ülkede yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesi önceliklerimizden biridir. Türkiye ve Suriye belediyeleri arasında kardeş şehir iş birliğinin olduğunu biliyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi konusunda gayret göstereceğiz. TBB'nin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini kararlaştırdık. İlk ziyaret Şam'a olacak.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

* Asgari ücret konusunda daha önce de açıklamalarda bulunmuştum. Sosyal yardım talebinde başvuran aile sayısı 2024 yılında neredeyse iki katına çıktı. Bu da aslında ülkemizin çok yönlü bir yoksullaşma yaşadığını gösteriyor. Biz de bu zor süreçte sosyal yardım bütçesini büyüterek vatandaşımıza daha büyük katkı sunmaya çalışan, halkçı belediyeciliği uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: DEVLET DEVLETİ SİLKELEMEZ

* Cumhurbaşkanı'nın ruh halinde ya da zihninde, bir söz söyleyecekse aklına hemen İstanbul'un gelmesi çok manidar. Söylediği iftiraların hiçbiri üzerimize yapışmaz. Devlet devleti silkelemez, kendi kurumunun üzerine çökmez.

Kaynak: Haber Merkezi