Ahmet Özer'in Tahliye Talebi Reddedildi

Yerine kayyım atanan Ahmet Özer'in avukatları tutukluluğuna itiraz etmişti. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Ahmet Özer'in tahliye talebini reddetti.

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Ahmet Özer'in Tahliye Talebi Reddedildi

Görevden alınarak yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları tutukluluğuna itiraz etmişti. Avukatları, Özer hakkında 60 sayfalık kapsamlı bir savunma dilekçesini savcılığa sunmuştu.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliye talebini reddetti.

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Kaynak: ANKA

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