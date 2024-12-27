Yolcu Minibüsü Ağaca Çarptı: Yaralılar Var
Bilecik'te bir yolcu minibüsü yol kenarındaki ağaca çarptı. Feci kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
Bilecik'te feci bir kaza meydana geldi. Bir yolcu minibüsü ağaca çarpınca faciadan dönüldü.
Bilecik'te Murat M. idaresindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, Çakırpınar köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, yolcular M.A.K, H.U, H.İ.U, S.B. ve H.Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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