Fatih Terim’den Yeşil Sahayı Karıştıracak İtiraf! Al-Shabab Dışında Nereden Teklif Aldı? Açıkladı

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, Doha’ya giderek takımın kamp alanını yakından ziyaret etti. Yeni takımına ilişkin konuşan Terim “Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. Son iki günü üç günü bir hazırlık maçıyla tamamlanacak” dedi.

“ÇEŞİTLİ COĞRAFYALARDAN TEKLİFLER ALDIK”

Tüm konsantrasyonunu yeni takımına, kupaya ve lige vereceğini söyleyen Terim boşta olduğu dönemde birçok teklif aldığını da itiraf etti. Terim “Özellikle son aylarda gerek Avrupa'dan gerek Asya'dan, çeşitli coğrafyalardan teklifler aldık. Birkaç gündür Al-Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı” dedi.

“ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Kampın ardından Riyad'a geçeceklerini belirten Terim, şunları söyledi: Ayın altısında Kral Kupası'yla başlayan bir süreç var. Baktığımız zaman ligde biraz geride görünüyoruz. Devre arasına birkaç maç var ama bu herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmez. Zaten daha yukarılara tırmanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama kupanın önemi bir başka görünüyor. Altısındaki bu maçı da inşallah geçmek istiyoruz.

“BİR TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMADIM”

Transferlerle ilgili de konuşan Terim "Şimdi önümüzdeki dört takımın bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Bunu, ben de dünyayı takip eden bir adam olarak biliyorum ama herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle" dedi.

Kaynak: AA