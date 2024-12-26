Kahreden Kaza: 10 Yaşındaki Çocuğa Yaya Geçidinde Otomobil Çarptı
Sakarya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çevreyolu Güneşler mevkisinde K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Seher B.'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü K.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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