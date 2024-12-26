Öğrenci Servisi Duran TIR'a Çarptı! Pencere Patladı, 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde 35 S 87206 plakalı okul servisi, saat 08.30 sıralarında yolun solunda park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı TIR'ın sağ tarafına çarptı. Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi’nin cenazesi ise savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun yakınları ise gözyaşı döktü.

Kaza yapan servis aracı ile TIR sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA