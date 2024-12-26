Öğretmenden İlkokulda Kripto Para Reklamı: Öğrencilerin Yüzüne Maske Geçirdi

Ankara’da yer alan bir ilkokulda görev yapan öğretmen bir skandala imza attı. Kripto para reklamı yaparken 2. sınıfa giden öğrencileri kullanan öğretmen çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı daha sonra kaldıran öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın dikkatinden kaçmadı. Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı.

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Başkent Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir ilkokulda görevli öğretmen, öğrencilerini kullanarak kripto para reklamı yaptı.

Öğretmenden İlkokulda Kripto Para Reklamı: Öğrencilerin Yüzüne Maske Geçirdi - Resim : 1

REKLAM İÇİN ÖĞRENCİLERİ KULLANDI

2. sınıfa giden öğrencilerin yüzüne, reklamını yaptığı kripto markasının logolarının oldu maskeleri taktıran öğretmen, çektiği videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Öğrencilere oyun oynatıyormuş izlenimi vererek kripto markasının isimlerini söylettirerek reklamını yaptıran öğretmen daha sonra paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından kaldırsa da skandalı saklayamadı.

Öğretmenden İlkokulda Kripto Para Reklamı: Öğrencilerin Yüzüne Maske Geçirdi - Resim : 2

MEB KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Paylaşımına çok sayıda tepki gelen öğretmen videoyu kaldırmasının ardından hesabını da kapattı ancak skandal olay Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) radarına takıldı.

MEB, öğretmenin kimliğini ve görev yaptığı okulu tespit ederek hakkında inceleme başlattı.

Öğretmenden İlkokulda Kripto Para Reklamı: Öğrencilerin Yüzüne Maske Geçirdi - Resim : 3

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Kaynak: Show TV

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