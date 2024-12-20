Hesap Hareketleri Ekipleri Alarma Geçirdi...Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri, kripto para transferleri aracılığıyla akladığı öğrenildi.

Hesap Hareketleri Ekipleri Alarma Geçirdi...Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto para transferleri aracılığıyla aklandığına dair elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar ve operasyonlar sonucunda isimleri belirtilmeyen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, bu tür faaliyetlere karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kütahya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’dan Ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’dan Ayrıldı
İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
İngiltere'de Kaybolmuştu; Türk Akademisyenin Cansız Bedeni Kanalda Bulundu İngiltere'de Kaybolan Türk Akademisyenden Acı Haber