Artvin'den Kaçtı, Gürcüler Akın Etti! Sıraya Girip, Resmen Yarıştılar

16 Aralık’ta Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkilerken balıkçıların da işini zora soktu. Fırtına etkisiyle beş balık kafesi parçalara ayrıldı. Zarar gören kafeslerden kaçan tonlarla somon, denize karıştı.

Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıklar, Karadeniz'in akıntılarıyla daha sonra Gürcistan sahillerine ulaştı. Batum'daki Çoruh Nehri'nin denize döküldüğü yerde balıkları görenler, oltalarını alıp balık tutmak için yarıştı.

“BEN 3 GÜNDE 22 BALIK TUTTUM”

Dere ve deniz kıyılarına akın edenler av için harekete geçerken, oltasını alıp dereye gelen Mamuka Kadidze, şunları söyledi: Teşekkürler diyoruz balıklar için. Sizden geçti Gürcistan'dan Sarpi Çoruh'a geldi. Teşekkürler her şey için. Ben 3 günde 22 balık tuttum. Şuan Gürcistan'ın her yerinde tutuluyor.

Kaynak: İHA