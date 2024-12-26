Artvin'den Kaçtı, Gürcüler Akın Etti! Sıraya Girip, Resmen Yarıştılar

Artvin’de etkili olan şiddetli fırtına sonrasında balık kafesleri parçalandı, kafeslerdeki tonlarca somon balığı Gürcistan’a ulaştı. Balıkların haberini duyanlar oltalarını alıp sahile akın etti.

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16 Aralık’ta Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkilerken balıkçıların da işini zora soktu. Fırtına etkisiyle beş balık kafesi parçalara ayrıldı. Zarar gören kafeslerden kaçan tonlarla somon, denize karıştı.

Artvin'den Kaçtı, Gürcüler Akın Etti! Sıraya Girip, Resmen Yarıştılar - Resim : 1

Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıklar, Karadeniz'in akıntılarıyla daha sonra Gürcistan sahillerine ulaştı. Batum'daki Çoruh Nehri'nin denize döküldüğü yerde balıkları görenler, oltalarını alıp balık tutmak için yarıştı.

Artvin'den Kaçtı, Gürcüler Akın Etti! Sıraya Girip, Resmen Yarıştılar - Resim : 2

“BEN 3 GÜNDE 22 BALIK TUTTUM”

Dere ve deniz kıyılarına akın edenler av için harekete geçerken, oltasını alıp dereye gelen Mamuka Kadidze, şunları söyledi: Teşekkürler diyoruz balıklar için. Sizden geçti Gürcistan'dan Sarpi Çoruh'a geldi. Teşekkürler her şey için. Ben 3 günde 22 balık tuttum. Şuan Gürcistan'ın her yerinde tutuluyor.

Artvin'den Kaçtı, Gürcüler Akın Etti! Sıraya Girip, Resmen Yarıştılar - Resim : 3

Kaynak: İHA

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