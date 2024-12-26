Tarım ve Orman Bakanlığı Arifoğlu Markasını Üçüncü Kez İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasada taklit ve tağşiş ürünleri satan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Ünlü Arifoğlu markası, listenin yayınlanmasından bu yana üçüncü kez ifşa edildi. Ünlü markanın bu kez sattığı kekiklerde yabancı madde tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. 25 Aralık günü yayınlanan listeye çok sayıda firma ve ürünlerindeki sakıncalı maddeler kamuoyuyla paylaşıldı.
ARİFOĞLU MARKASI ÜÇÜNKÜ KEZ LİSTEYE GİRDİ
Daha önce tatlı biber ve acı kırmızı pul biber ve sumaklarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddesi bulundurduğu gerekçesiyle ifşa edilen Arifoğlu markası üçüncü kez listeye girdi.
YABANCI MADDE TESPİT EDİLDİ
Arifoğlu markasıyla piyasaya sunulan kekiklerde yabancı madde tespit edildi.
EKİM VE ARALIK AYLARINDA DA LİSTEYE GİRMİŞTİ
Arifoğlu markasında ekim ayında yapılan denetimler kapsamında öğütülmüş tatlı biber ve acı kırmızı pul biberinde de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıkmıştı.
Arifoğlu markası Aralık ayının başlarında listeye ikinci kez girmişti. Arifoğlu markası tarafından piyasaya sunulan sumaklarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlenmişti.