Listeye Her Gün Yenisi Ekleniyor: At ve Eşek Etinde 2 İl Birbiriyle Yarışıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim'den bu yana gıdada hile yaparak halk sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek açıklıyor. Listeye hemen hemen her gün yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Et ürünlerinin içine sakatat karıştıran; at, eşek ve domuz eti kullanan firmalar da ifşa ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesi her geçen gün genişliyor. Gıdada yapılan hileler arasında et ürünlerinin içine at, eşek ve domuz eti karıştıran firmalar da tek tek ortaya çıkıyor. Mide bulandıran hilelere her gün yenisi ekleniyor.
Antalya'daki Merve Lokantası'nın tas kebabında, Fethiye'deki Çin restoranının dana kaburgasında, Havran'lı Kasap markasıyla satılan dana sucukta domuz eti çıktı.
Domuz etinin yanı sıra at ve eşek eti de ette yapılan hileler arasında ön plana çıkıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, hileli gıdalarda Adana ve Sakarya illeri adeta birbiriyle yarışıyor. Bakanlığın listesine göre vatandaşa en çok at ve eşek eti yediren firmalar bu illerde yer alıyor.
Bakanlığın açıkladığı listeye göre Adana'dan 15, Sakarya'dan ise 7 işletmenin vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu 2 ilin ardından Antalya, Mersin ve Manisa geldi. Bu illerde ise 4'er işletme listeye girdi.
İşte Türkiye'de at ve eşek eti sattığı tespit edilen işletmeler...