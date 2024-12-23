Listeye Her Gün Yenisi Ekleniyor: At ve Eşek Etinde 2 İl Birbiriyle Yarışıyor!

Domuz etinin yanı sıra at ve eşek eti de ette yapılan hileler arasında ön plana çıkıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, hileli gıdalarda Adana ve Sakarya illeri adeta birbiriyle yarışıyor. Bakanlığın listesine göre vatandaşa en çok at ve eşek eti yediren firmalar bu illerde yer alıyor.