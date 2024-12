Listeye Her Gün Yenisi Ekleniyor: At ve Eşek Etinde 2 İl Birbiriyle Yarışıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesi her geçen gün genişliyor. Gıdada yapılan hileler arasında et ürünlerinin içine at, eşek ve domuz eti karıştıran firmalar da tek tek ortaya çıkıyor. Mide bulandıran hilelere her gün yenisi ekleniyor.